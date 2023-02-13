Victor Meseguer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Meseguer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Meseguer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Meseguer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Meseguer 9 Haziran 1999 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor Andrés Meseguer Cavas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Meseguer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Victor Meseguer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Meseguer'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Victor Meseguer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Meseguer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Victor Meseguer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Meseguer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Murcia Imperial

1 Ağu 2019 yılında Real Murcia

1 Eylül 2020 yılında CD Mirandés

10 Ağu 2022 yılında Granada

Victor Meseguer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Meseguer şuan Granada takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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