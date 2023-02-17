Victor Mohr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Mohr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Mohr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Mohr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Mohr 26 Ağu 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Mohr Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Mohr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Mohr'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Mohr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Mohr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Mohr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Mohr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Hilleröd F U19

1 Temmuz 2022 yılında Hilleröd F

Victor Mohr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Mohr şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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