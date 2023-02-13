Victor Mollejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Mollejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Mollejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Mollejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Mollejo 21 Ocak 2001 tarihinde Alcázar de San Juan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor Mollejo Carpintero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Mollejo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Media Base Sports yapmaktadır. Victor Mollejo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Mollejo'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Mollejo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/VictorMollejo7

http://www.instagram.com/victormollejo/

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Victor Mollejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Mollejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Mollejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Mollejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atl.Madleño U18

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Madrid U19

1 Ağu 2018 yılında Atl. Madrid B

1 Eylül 2019 yılında Atlético Madrid

2 Eylül 2019 yılında Dep. La Coruña

21 Temmuz 2020 yılında Atlético Madrid

5 Ekim 2020 yılında Getafe

31 Ocak 2021 yılında Atlético Madrid

1 Şubat 2021 yılında Mallorca

30 Ağu 2021 yılında Atlético Madrid

31 Ağu 2021 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2022 yılında Atlético Madrid

18 Temmuz 2022 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2023 yılında Atlético Madrid

Victor Mollejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Mollejo şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Mollejo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Villa de Don Fabrique (-2013)

İspanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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