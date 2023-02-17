Victor Mpindi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Mpindi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Mpindi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Mpindi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Mpindi 27 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Victor Sylvestre Mpindi Ekani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Mpindi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports Management yapmaktadır. Victor Mpindi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Mpindi'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Victor Mpindi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Mpindi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Mpindi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Mpindi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında SönderjyskE

7 Şubat 2022 yılında Örebro SK

16 Ağu 2022 yılında SönderjyskE

26 Ağu 2022 yılında Vendsyssel FF

Victor Mpindi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Mpindi şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Victor Mpindi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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