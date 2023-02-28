Victor Mudrac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Mudrac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Mudrac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Mudrac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Mudrac 3 Mart 1994 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. Moldova,Rusya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Mudrac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Victor Mudrac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Mudrac'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Mudrac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mudrac1994/

Victor Mudrac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Mudrac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Victor Mudrac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Mudrac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında FC Veris

1 Temmuz 2013 yılında Olimpia Balti

1 Şubat 2014 yılında Dinamo-Auto

17 Şubat 2017 yılında Dacia

1 Temmuz 2017 yılında FC Petrocub

28 Şubat 2020 yılında Alashkert

10 Temmuz 2020 yılında Slavia

11 Ocak 2021 yılında Saburtalo

7 Şubat 2022 yılında Petrocub

Victor Mudrac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Mudrac şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Victor Mudrac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.