Victor Oduro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Oduro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Oduro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Oduro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Oduro 25 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Oduro Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Victor Oduro'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Oduro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Oduro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Oduro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Oduro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Oduro şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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