Victor Olmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Olmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Olmo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Olmo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Olmo 17 Haziran 2001 tarihinde Jerez de la Frontera şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Olmo Durán şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Olmo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Victor Olmo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Olmo'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Victor Olmo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Olmo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Balón de Cádiz
1 Temmuz 2017 yılında Málaga CF Altyap
1 Temmuz 2018 yılında Málaga Juv. A
1 Ağustos 2018 yılında San Félix U19
1 Temmuz 2019 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2020 yılında Málaga C
1 Temmuz 2021 yılında A. Malagueño
Victor Olmo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Olmo şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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