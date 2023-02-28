Victor Perlaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Perlaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Perlaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Perlaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Perlaza 29 Temmuz 1994 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Manuel Perlaza Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Perlaza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Perlaza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Perlaza'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Perlaza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/perlaza09v/

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Victor Perlaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Perlaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Perlaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Perlaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Comayagua

6 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2019 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2022 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

Victor Perlaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Perlaza şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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