Victor Rimniceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Rimniceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Rimniceanu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Rimniceanu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Rimniceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Rimniceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Rimniceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Rimniceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Rimniceanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Rimniceanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Rimniceanu 11 Nisan 1990 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Teodor Rîmniceanu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Rimniceanu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Rimniceanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Victor Rimniceanu'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Rimniceanu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/profile.phpid100004142385594

Victor Rimniceanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Rimniceanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Rimniceanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Rimniceanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2010 yılında Petrolul

29 Temmuz 2011 yılında CS Otopeni

1 Temmuz 2012 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2013 yılında Concordia

1 Temmuz 2015 yılında FC Viitorul

10 Ocak 2016 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2016 yılında FC Viitorul

27 Ocak 2018 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2019 yılında Concordia

1 Temmuz 2019 yılında FC Voluntari

Victor Rimniceanu kimdir

Victor Rimniceanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Rimniceanu şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Victor Rimniceanu nereli

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