Victor Rivarola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Rivarola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Rivarola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Rivarola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Rivarola 16 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Gustavo Rivarola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Rivarola Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Rivarola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Rivarola'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Rivarola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Rivarola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Rivarola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Rivarola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Guaraní U20

1 Temmuz 2022 yılında Guaraní

Victor Rivarola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Rivarola şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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