Victor Ruiz İstanbul’da
Beşiktaş'ın, yeni transferi İspanyol stoper Victor Ruiz İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın, yeni transferi İspanyol stoper Victor Ruiz İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın Villarreal'den kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında bir grup taraftar tarafından karşılanan Ruiz, beraberindeki siyah-beyazlı yönetici ile kendisini bekleyen araca binerek hava alanından ayrıldı.
Victor Ruiz, yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından, resmi sözleşmeye imzayı atacak.
Kaynak: İHA
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