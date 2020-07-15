Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, kontratını feshetti. Alacaklarının ödenmediği nedeniyle sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'in 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Beşiktaş'lı futbolseverler, oyuncusunun neden sözleşmesini feshettiğini merak ediyor. Peki, Victor Ruiz kimdir? Sözleşmesini neden feshetti? İşte detaylar...

VİCTOR RUİZ KİMDİR?

25 Ocak 1989'da İspanya'da dünyaya gelen Ruiz, futbola Espanyol'un altyapısında başladı. 19 yaşında Espanyol'un B takımına yükselip 1 sene içerisinde A takıma çıktı. Espanyol'da geçirdiği 1.5 senenin içinde 40 karşılaşmada görev alıp 2 kez ağları havalandırdı; ardından 2010-11 sezonunun ikinci yarısında 8.5 milyon euro karşılığında Napoli'nin yolunu tuttu.

Napoli'de çok kısa bir serüven yaşayan deneyimli isim, yarım sezonda ancak 7 kez sahaya çıkabildi. Aynı yıl içerisinde vatanına geri dönen Ruiz, 8 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer oldu.

SÖZLEŞMESİNİ NEDEN FESHETTİ?

Victor Ruiz, Siyah-Beyazlılar'la olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi sebebiyle tek taraflı olarak feshetti. Victor Ruiz'in Beşiktaş'la 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Beşiktaş'ta Victor Ruiz kontratını feshetti