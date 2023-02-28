Victor Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Salazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Salazar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Salazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Salazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Salazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Salazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Salazar 26 Mayıs 1993 tarihinde Tafí Viejo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Ezequiel Salazar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Salazar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Salazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Salazar'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Salazar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tucu.salazar/

Victor Salazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Salazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Salazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Salazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2017 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2021 yılında Olimpia

Victor Salazar kimdir

Victor Salazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Salazar şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Victor Salazar nereli

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