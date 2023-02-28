Victor Samudio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Samudio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Samudio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Samudio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Samudio 17 Mayıs 1987 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Samudio Núñez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Samudio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Samudio'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Victor Samudio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Samudio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2018 yılında 3 de Febrero
1 Ocak 2019 yılında CD Capiatá
1 Ocak 2021 yılında Resistencia SC
1 Ocak 2022 yılında Trinidense
Victor Samudio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Samudio şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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