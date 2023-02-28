Victor Samudio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Samudio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Victor Samudio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Samudio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.