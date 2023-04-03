Victor Stancovici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Stancovici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Stancovici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Stancovici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Stancovici 26 Ekim 2005 tarihinde Ploieşti şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Marian Stancovici şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Stancovici Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Stancovici, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Victor Stancovici'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Victor Stancovici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Stancovici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ağustos 2020 yılında FCSB U19
Victor Stancovici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Stancovici şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?ACS Petrosport Ploieşti
Victor Stancovici Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Romanya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.