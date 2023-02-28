Victor Straistari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Straistari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Straistari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Straistari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Straistari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Straistari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Straistari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Straistari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Straistari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Straistari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Straistari 21 Haziran 1999 tarihinde Criuleni şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Straistari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Victor Straistari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Straistari'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Straistari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vitea__/

Victor Straistari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Straistari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Straistari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Straistari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sheriff U19

1 Ocak 2018 yılında FC Petrocub

2 Temmuz 2019 yılında Dinamo-Auto

21 Temmuz 2021 yılında D. Calarasi

28 Ağustos 2021 yılında FC Bălți

22 Ocak 2023 yılında Sfintul Gheor.

Victor Straistari kimdir

Victor Straistari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Straistari şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Real Succes Chișinău

Victor Straistari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Victor Straistari nereli

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