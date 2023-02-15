Victor Stulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Stulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Stulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Stulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Stulic 17 Mart 2002 tarihinde Växjö şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç,Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Štulić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Stulic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Victor Stulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Victor Stulic'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Stulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Stulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Stulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Stulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Östers IF

Victor Stulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Stulic şuan Östers IF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Stulic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Östers IF (-2020)

İsveç U17 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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