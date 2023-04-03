Victor Taboada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Taboada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Taboada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Taboada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Taboada 25 Şubat 2003 tarihinde San Cristóbal Ecatepec şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Yahir Taboada Ortega şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Taboada Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Taboada'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Victor Taboada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Taboada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Cruz Azul U17
1 Temmuz 2022 yılında Cruz Azul U20
Victor Taboada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Taboada şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 212 numaralı formayı giymektedir.
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