Victorio Ramis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victorio Ramis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victorio Ramis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victorio Ramis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victorio Ramis 7 Temmuz 1994 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victorio Gabriel Ramis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victorio Ramis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Victorio Ramis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victorio Ramis'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victorio Ramis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/piperamis7/

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Victorio Ramis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victorio Ramis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victorio Ramis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victorio Ramis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CA Talleres

2 Ağu 2017 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2019 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2020 yılında Godoy Cruz

4 Mart 2021 yılında Ferro

6 Ocak 2022 yılında CA Alvarado

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Victorio Ramis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victorio Ramis şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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