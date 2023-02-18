Vid Goricar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vid Goricar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vid Goricar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vid Goricar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vid Goricar 10 Ocak 1999 tarihinde Novo Mesto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Vid Goričar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vid Goricar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vid Goricar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vid Goricar'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vid Goricar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vid Goricar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vid Goricar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vid Goricar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NKP Krško

18 Şubat 2020 yılında NK Kocevje

30 Haziran 2020 yılında NKP Krško

17 Temmuz 2020 yılında NK Sutla

15 Şubat 2021 yılında NK Brezice 1919

1 Temmuz 2022 yılında NK Krsko

Vid Goricar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vid Goricar şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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