Vid Hojc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vid Hojc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vid Hojc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vid Hojc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vid Hojc 30 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vid Hojc Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vid Hojc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Vid Hojc'nin NK Brinje Grosuplje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vid Hojc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vid Hojc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vid Hojc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vid Hojc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vid Hojc şuan NK Brinje Grosuplje U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Vid Hojc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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