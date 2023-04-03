Vida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.