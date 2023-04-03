Vida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vida 13 Ağustos 2002 tarihinde Vila Real şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo Vilela Vidazinha şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vida Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vida, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vida'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Vida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Haziran 2020 yılında Chaves U19
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães U19
1 Mart 2021 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2022 yılında Rio Ave A23
Vida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vida şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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