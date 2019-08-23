Vida, Nkoudou’ya 3’lü çekmeyi öğretti

Beşiktaş'ta sezonun ilk 3'lüsü için taraftarlar Vida'yı tribüne çağırdı. Hırvat futbolcu yanına yeni transfer Nkoudou'yu alarak tribünlere 3'lü çektirirken, Beşiktaş'ın klasik maç sonu sevincini Fransız futbolcuya da öğretti.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi 3-0 mağlup ederken taraftarı önünde de sezonun ilk maçında 3 puana uzandı. Beşiktaş Park'ta galibiyetlerden sonra klasikleşen 3'lüyü tribünlere Domagoj Vida çektirirken, Hırvat futbolcu, takımın yeni transferi Nkoudou'ya da bu sevinci öğretti. Fransız futbolcuyu da yanına çağıran Vida, 3'lü çekmenin nasıl yapıldığını takım arkadaşına gösterirken, bir yandan da tribünlerle birlikte büyük coşku yaşadı.

Kaynak: İHA