Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vidal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vidal

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vidal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vidal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vidal 23 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristiano da Silva Vidal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vidal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vidal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Vidal'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 4 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vidalboyu ve yaşı kaç

Vidal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vidal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Vidal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vidal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Juventude

13 Ocak 2020 yılında Goiás EC

26 Şubat 2021 yılında Brasil-RS

30 Kasım 2021 yılında Goiás EC

12 Ocak 2022 yılında Ferroviária

9 Haziran 2022 yılında Botafogo-SP

Vidal kimdir

Vidal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vidal şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vidal nereli

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