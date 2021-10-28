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Vidala ne demek, TDK'ya göre Vidala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vidala kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vidala ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vidala nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vidala kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vidala ne demek, TDK'ya göre Vidala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vidala ne demek? Vidala TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vidala kelimesi. Peki vidala ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vidala nedir, vidala kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VİDALA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vidala kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vidala kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre vidala kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çanta ve ayakkabı yapılan tabaklanmış dana derisi

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