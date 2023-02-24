Vidar Ari Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vidar Ari Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vidar Ari Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vidar Ari Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vidar Ari Jonsson 10 Mart 1994 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Viðar Ari Jónsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vidar Ari Jonsson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Vidar Ari Jonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Vidar Ari Jonsson'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vidar Ari Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vidar Ari Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vidar Ari Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vidar Ari Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Aralık 2010 yılında Fjölnir

6 Mart 2017 yılında Brann

5 Nisan 2018 yılında Hafnarfjördur

31 Aralık 2018 yılında Brann

18 Ocak 2019 yılında Sandefjord

14 Şubat 2022 yılında Honvéd

Vidar Ari Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vidar Ari Jonsson şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vidar Ari Jonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Thróttur Reykjavík

İzlanda takımında 19 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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