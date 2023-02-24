Vide İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vide İvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vide İvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vide İvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vide İvanovic 11 Mayıs 2000 tarihinde Foca şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vide Ivanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vide İvanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vide İvanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vide İvanovic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vide İvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vide İvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vide İvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vide İvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sutjeska Foca

10 Şubat 2020 yılında Beocin

5 Şubat 2021 yılında Sutjeska Foca

9 Ağustos 2021 yılında Tekstilac

24 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

4 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Foca

Vide İvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vide İvanovic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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