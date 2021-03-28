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Video oyunda şampiyon olunca sevinçten mahalleyi ayağa kaldırdı!

Jamie Towers isimli genç, milyonlarca futbol severin oynamaktan büyük keyif aldığı video oyun Football Manager'i fazla ciddiye aldı. Oyunda İskoçya Premiership Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Jamie Towers, şampiyonluğu camda meşale yakarak kutladı.

Video oyunda şampiyon olunca sevinçten mahalleyi ayağa kaldırdı!

Football Manager, futbol takımlarına teknik direktörlük yapabildiğiniz video oyun.  Jamie Towers isimli oyuncu takımını şampiyon yapınca kendinden geçti. Camda meşale yakarak zaferi kutlayan çılgın oyuncu mahalleyi ayağa kaldırdı.

Jamie Towers, İskoçya Ligi'nde Hamilton Academical takımıyla Celtic'i 1 puan geride bırakarak şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada "Gerçek bir şampiyonluk yarışıydı. Sezonun son haftasıydı ve Celtic, Rangers'a kaybetti. Aberdeen'i yenmek zorundaydım ve sonunda 2-1 kazandık. Çılgıncaydı." dedi.

"GÜLMEK İÇİN YAPTIM"

Meşaleyle yaptığı şampiyonluk kutlaması hakkında konuşan Towers,"Sadece gülmek için yaptım. Ben bunu yaparken yan komşularım da eğlendi." ifadelerini kullanırken Towers'ın bu kutlaması, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Video oyunda şampiyon olunca sevinçten mahalleyi ayağa kaldırdı!Video oyunda şampiyon olunca sevinçten mahalleyi ayağa kaldırdı!Video oyunda şampiyon olunca sevinçten mahalleyi ayağa kaldırdı!

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