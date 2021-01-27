  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Videosuyla Türkiye'yi ağlatmıştı! Ünlü youtuber Fariz gözaltına alındı

Videosuyla Türkiye'yi ağlatmıştı! Ünlü youtuber Fariz gözaltına alındı

Bağcılar'da su satan 8 yaşındaki M.B.C.'nin yanına gidip kendini aç olarak gösterdikten sonra çocuktan 10 lira alan 22 yaşındaki Fariz Bakshshaliyev'in videosu geçtiğimiz günlerde kurgu video çıkmıştı. Çocuğu o halini gören annesinin şikayeti ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, youtuber Fariz'i gözaltına aldı.

27 Ocak Hava Durumu 2021 | Ülkenin batısına karla karışık yağmur geliyor!27 Ocak Hava Durumu 2021 | Ülkenin batısına karla karışık yağmur geliyor!

Sen Çal Kapımı 29. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan nerede?Sen Çal Kapımı 29. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan nerede?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız'a hamilelik şoku!Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız'a hamilelik şoku!

Tiyatro oyuncusunun kadına şiddete farkındalığı büyük ses getirdi!Tiyatro oyuncusunun kadına şiddete farkındalığı büyük ses getirdi!

 

27 Ocak 2021 Çarşamba 09:09
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Şanlıurfa'da dehşet kaza! Karşıdan karşıya geçerken can verdi
Şanlıurfa'da dehşet kaza! Karşıdan karşıya geçerken can verdi
Videosuyla Türkiye'yi ağlatmıştı! Ünlü youtuber Fariz gözaltına alındı
Videosuyla Türkiye'yi ağlatmıştı! Ünlü youtuber Fariz gözaltına alındı
Düşen demir tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu!
Düşen demir tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu!
Tiyatro oyuncusunun kadına şiddete farkındalığı büyük ses getirdi!
Tiyatro oyuncusunun kadına şiddete farkındalığı büyük ses getirdi!
Sokakta tartıştığı kız arkadaşını darp ettiği görüntülere tepki yağdı!
Sokakta tartıştığı kız arkadaşını darp ettiği görüntülere tepki yağdı!
Otelin 11. katından düşen 17 yaşındaki kız, feci şekilde can verdi!
Otelin 11. katından düşen 17 yaşındaki kız, feci şekilde can verdi!
Müge Anlı'da şok itiraf! Alime Toprak kocası Ali Toprak'ı öldürdüğünü açıkladı
Müge Anlı'da şok itiraf! Alime Toprak kocası Ali Toprak'ı öldürdüğünü açıkladı
Kartal'da intihar eden gencin notu yürekleri sızlattı: ''Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım"
Kartal'da intihar eden gencin notu yürekleri sızlattı: ''Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım"
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Ege'deki depremlerle ilgili açıklama: ''Artçı depremler artabilir''
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Ege'deki depremlerle ilgili açıklama: ''Artçı depremler artabilir''
Otobüsün camını kırıp şoför ve oğluna dehşeti yaşattılar!
Otobüsün camını kırıp şoför ve oğluna dehşeti yaşattılar!