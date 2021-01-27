Videosuyla Türkiye'yi ağlatmıştı! Ünlü youtuber Fariz gözaltına alındı

Bağcılar'da su satan 8 yaşındaki M.B.C.'nin yanına gidip kendini aç olarak gösterdikten sonra çocuktan 10 lira alan 22 yaşındaki Fariz Bakshshaliyev'in videosu geçtiğimiz günlerde kurgu video çıkmıştı. Çocuğu o halini gören annesinin şikayeti ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, youtuber Fariz'i gözaltına aldı.