Vido ne demek, TDK'ya göre Vido kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vido ne demek? Vido TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vido kelimesi. Peki vido ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vido nedir, vido kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VİDO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vido kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vido kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre vido kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oyunda kazanılacak parayı iki katına çıkarma



VİDO KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- vido çekmek

- vidoyu görmek

