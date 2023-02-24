Vidoje Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vidoje Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vidoje Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vidoje Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vidoje Popovic 28 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Видоје Поповић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vidoje Popovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vidoje Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vidoje Popovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vidoje Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vidoje Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vidoje Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vidoje Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Bokelj

28 Ocak 2019 yılında Rudar Pljevlja

23 Temmuz 2019 yılında OFK Petrovac

11 Şubat 2020 yılında Arsenal Tivat

15 Temmuz 2020 yılında OFK Petrovac

9 Ağustos 2021 yılında Zeta Golubovac

6 Şubat 2022 yılında OFK Petrovac

9 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj

Vidoje Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vidoje Popovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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