Vieri Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vieri Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vieri Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vieri Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vieri Perez 3 Şubat 2002 tarihinde Lamas şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Vieri Pérez Paredes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vieri Perez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Vieri Perez'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vieri Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vieriperezparedes/

http://www.facebook.com/vieri.perezparedes.3

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Vieri Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vieri Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Vieri Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vieri Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Unión Comercio

Vieri Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vieri Perez şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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