Vietnam’daki apartman yangınında ölü sayısı 56’ya yükseldi

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 150 kişinin yaşadığı apartmanda çıkan yangında can kaybı 56'ya yükseldi.

Güney Asya ülkesi Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki apartman yangınında can kaybı sayısı arttı. Başkentte 150 kişinin yaşadığı 9 katlı apartmanda Salı gecesi çıkan yangında can kaybı sayısı 56'ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün çocuk olduğu ve 39 cansız bedenin kimliği tespit edildi. Yangın sırasında onlarca kişinin binada mahsur kaldığı, en az 37 kişinin yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bölgeyi ziyaret eden Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bunun gibi bir trajediyi önlemek için düzenlemelerin ciddiye alınması gerektiğini" ifade etti. Chinh, yangını önleme ve yangınla mücadelede bu olayın bir ders olarak alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Salı günü yerel saatle 23.00 sıralarında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sarmış, bölgeye 15 itfaiye aracı, ambulans ve polis ekibi sevk edilmişti. Binanın yer aldığı sokağın darlığı nedeniyle itfaiye yangına yakından müdahale edemezken, alevler 3 saat sonra söndürülebilmişti.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Vietnam'ın güneyinde Binh Duong eyaletnde bir karaoke salonunda çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)