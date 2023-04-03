Viggo Gebel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viggo Gebel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Viggo Gebel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Viggo Gebel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.