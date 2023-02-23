Vigori Gbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vigori Gbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vigori Gbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vigori Gbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vigori Gbe 10 Şubat 2002 tarihinde Man şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vigori Gbe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Vigori Gbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vigori Gbe'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vigori Gbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vigori Gbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vigori Gbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vigori Gbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2021 yılında Ilves

4 Ocak 2022 yılında FC Haka

Vigori Gbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vigori Gbe şuan FC Haka takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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