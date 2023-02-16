Viktor Alexandersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Alexandersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Alexandersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Alexandersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Alexandersson 26 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Alexandersson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Viktor Alexandersson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Alexandersson'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Alexandersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Alexandersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Alexandersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Alexandersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2017 yılında Lindome GIF

8 Ocak 2021 yılında GAIS

Viktor Alexandersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Alexandersson şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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