Viktor Angelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Angelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Angelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Angelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Angelov 27 Mart 1994 tarihinde Dortmund şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Ангелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Angelov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Angelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Viktor Angelov'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Viktor Angelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Angelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Angelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Angelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Rabotnicki Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Schalke 04 U17

30 Haziran 2011 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2013 yılında Teteks Tetovo

31 Temmuz 2013 yılında Rabotnicki

30 Ağustos 2013 yılında Metalurg Skopje

2 Şubat 2016 yılında Újpest FC

12 Şubat 2018 yılında Rabotnicki

30 Haziran 2018 yılında Újpest FC

31 Ağustos 2018 yılında FC Shkupi

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2019 yılında Siroki Brijeg

14 Ocak 2021 yılında FC Voluntari

19 Ocak 2022 yılında Akad. Pandev

28 Ocak 2023 yılında FC Buzau

Viktor Angelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Angelov şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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