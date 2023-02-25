Viktor Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Berg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Berg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Berg 29 Nisan 1994 tarihinde Akmola şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Берг Виктор Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Berg Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Berg'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor Berg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Berg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Berg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Berg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Slonim

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2014 yılında Slonim

1 Ocak 2015 yılında ara verdi

1 Ocak 2021 yılında Slonim City

25 Mart 2022 yılında Slonim

Viktor Berg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Berg şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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