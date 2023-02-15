Viktor Bergh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Bergh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Bergh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Bergh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Bergh 26 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Bergh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Viktor Bergh, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Viktor Bergh'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Viktor Bergh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Bergh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Viktor Bergh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Bergh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Aralık 2016 yılında Brage

3 Nisan 2019 yılında Levanger FK

30 Kasım 2019 yılında Brage

1 Ocak 2020 yılında Norrby

8 Ocak 2023 yılında Värnamo

Viktor Bergh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Bergh şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Forssa BK (-204), IK Brage (2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.