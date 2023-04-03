Viktor Butolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Butolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Butolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Viktor Butolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Viktor Butolo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Viktor Butolo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Fuzinar U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Viktor Butolo'nin NK Fuzinar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Viktor Butolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Viktor Butolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Viktor Butolo şuan NK Fuzinar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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