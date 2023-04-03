Viktor Butolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Butolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Viktor Butolo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Viktor Butolo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.