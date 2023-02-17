Viktor Claesson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Claesson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Claesson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Claesson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Claesson 2 Ocak 1992 tarihinde Värnamo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Viktor Johan Anton Claesson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Claesson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Viktor Claesson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 30 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Claesson'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Viktor Claesson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Claesson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Viktor Claesson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Claesson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Värnamo

1 Ocak 2012 yılında Elfsborg

25 Ocak 2017 yılında Krasnodar

30 Mart 2022 yılında FC Kopenhag

Viktor Claesson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Claesson şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktor Claesson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Värnamo

İsveç takımında 7 numaralı formasıyla 18 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 65 maçta 13 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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