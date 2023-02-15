Viktor Djukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Djukanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Djukanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Djukanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Djukanovic 29 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Djukanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Viktor Djukanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Viktor Djukanovic'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Viktor Djukanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Djukanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Djukanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Djukanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Podgorica U19

11 Ağu 2020 yılında Podgorica U19

1 Temmuz 2021 yılında B. Podgorica

8 Ocak 2023 yılında Hammarby

Viktor Djukanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Djukanovic şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktor Djukanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sutjeska

Karadağ U21 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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