Viktor Dobronoky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Dobronoky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viktor Dobronoky kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Viktor Dobronoky ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Viktor Dobronoky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Dobronoky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viktor Dobronoky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Dobronoky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Dobronoky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Dobronoky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Dobronoky 28 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur.  Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Dobronoky Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Viktor Dobronoky'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor Dobronoky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Dobronoky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Viktor Dobronoky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Dobronoky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2014 yılında Szeged Jgd - GA

1 Temmuz 2017 yılında Szeged U17 - GA

1 Temmuz 2019 yılında Szeged U19 - GA

1 Ocak 2020 yılında Szeged

Viktor Dobronoky kimdir

Viktor Dobronoky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Dobronoky şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mészöly Focisuli SE

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Viktor Dobronoky nereli

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