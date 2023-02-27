Viktor Elmar Gautason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Elmar Gautason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Elmar Gautason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Elmar Gautason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Elmar Gautason 9 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Elmar Gautason Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Viktor Elmar Gautason'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Elmar Gautason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Elmar Gautason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Elmar Gautason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Elmar Gautason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Breidablik

30 Temmuz 2021 yılında Thróttur

16 Şubat 2022 yılında Breidablik

Viktor Elmar Gautason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Elmar Gautason şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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