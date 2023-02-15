Viktor Frodig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Frodig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Frodig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Frodig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Frodig 5 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Viktor Erik Frodig şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Frodig Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H sports agency yapmaktadır. Viktor Frodig, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 10 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Frodig'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Frodig Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Frodig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Frodig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Frodig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Gefle U19

17 Ocak 2017 yılında Gefle

1 Ocak 2019 yılında Umeå FC

10 Ocak 2021 yılında Brage

Viktor Frodig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Frodig şuan IK Brage takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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