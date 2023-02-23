Viktor Genev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Genev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Genev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Genev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Genev 27 Ekim 1988 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Викторов Генев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Genev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SILA Lawyers yapmaktadır. Viktor Genev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 23 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Viktor Genev'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Genev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Genev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Genev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Genev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2010 yılında Slavia Sofia

1 Ağustos 2011 yılında KS Samara

31 Aralık 2011 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2012 yılında PFK Oleksandria

1 Temmuz 2012 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2014 yılında Yelimay

1 Ocak 2015 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2015 yılında Petrolul

1 Ocak 2016 yılında Dinamo Minsk

21 Eylül 2016 yılında Levski Sofia

6 Şubat 2017 yılında Botev Plovdiv

24 Ağustos 2017 yılında FC Ashdod

2 Kasım 2018 yılında Cherno More

30 Temmuz 2019 yılında Beroe

23 Haziran 2020 yılında Botev Plovdiv

Viktor Genev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Genev şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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