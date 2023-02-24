Viktor Gey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Gey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Gey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Gey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Gey 2 Şubat 1996 tarihinde Nyzhniy Koropets, Zakarpattya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Гей Віктор Вікторович (ung. Hej Viktor) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Gey Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Viktor Gey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 31 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Viktor Gey'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Viktor Gey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Gey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Gey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Gey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Goverla

31 Ağustos 2016 yılında Kisvárda

Viktor Gey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Gey şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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