Viktor Gotesson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Gotesson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viktor Gotesson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Viktor Gotesson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Viktor Gotesson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Gotesson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viktor Gotesson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Gotesson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Gotesson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Gotesson 14 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sven Viktor Götesson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Gotesson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Gotesson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Viktor Gotesson'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Gotessonboyu ve yaşı kaç

Viktor Gotesson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Gotesson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Viktor Gotesson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Gotesson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Mjällby U19

14 Ocak 2015 yılında Elfsborg

8 Ocak 2017 yılında Falkenberg

1 Aralık 2017 yılında Elfsborg

1 Şubat 2018 yılında Degerfors

1 Ocak 2020 yılında AFC Eskilstuna

Viktor Gotesson kimdir

Viktor Gotesson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Gotesson şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ifö/Bromölla IF

Viktor Gotesson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U20 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Viktor Gotesson nereli

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