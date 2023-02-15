Viktor Granath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Granath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Granath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Granath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Granath 3 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Granath Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wagnsson Sports&Entertainment yapmaktadır. Viktor Granath, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Viktor Granath'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Viktor Granath Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Granath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Granath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Granath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Skövde AIK

8 Ocak 2022 yılında Västerås SK

8 Ocak 2023 yılında Halmstads BK

Viktor Granath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Granath şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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