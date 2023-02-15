Viktor Gustafson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Gustafson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Gustafson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Gustafson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Gustafson 22 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Gustafson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Viktor Gustafson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Viktor Gustafson'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Viktor Gustafson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Gustafson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Gustafson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Gustafson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Karlskrona

1 Ocak 2018 yılında Mjällby AIF

Viktor Gustafson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Gustafson şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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